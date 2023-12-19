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UCF DE Tre'Mon Morris-Brash: A True Knight

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF defensive end Tre'Mon Morris-Brash is a true Knight. "Drop" became a fan favorite from the day of his commitment in 2018 and then went on to have a standout career, transitioning from an All-Conference player in the American and accomplishing the same feat in the Big 12. Morris-Brash reflects on his journey, including his recent graduation and why he remained loyal to the program.



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