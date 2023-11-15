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UCF guard Jaylin Sellers reflects on hot start to the season

Brandon Helwig • UCFSports
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@ucfsports

After two games, Jaylin Sellers is UCF's leading scorer (22.5 ppg) and rebounder (8.5 rpg).

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