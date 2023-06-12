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UCF lands three-star EDGE DJ Allen

Sean Williams • Rivals.com
National Recruiting Analyst

Germantown (Tenn.) edge rusher DJ Allen saw his recruiting skyrocket during the spring and saw his resume swell to over 30 offers in total.

He started his June by taking an official with UCF. He spent this past weekend at Louisville.

However, his visit to Orlando left a lasting impression on the 6-foot-3, 230-pound prospect and on Monday, Allen took to Twitter to announce his commitment to the Knights.

The three-star talent discussed broke down his commitment with Rivals.com below.

ON HIS COMMITMENT TO UCF:

"Nobody else showed as much love as UCF. They just made everything right and they stayed on my side through thick and thin and I’m just ready to make it official."

"(Defensive ends/rush) Coach (Kenny) Ingram, I love how he coaches. He coaches hard, but at the end of the day you’ll know it’s all love and his personality is just great. He’s a great person to be around."

"He loves everything about my film. I was the first guy in Memphis with a UCF offer and he really loves how I move and how raw I am. He can see me playing defensive end."

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