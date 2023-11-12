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UCF OC Darin Hinshaw says Oklahoma State was offense's "best" game

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF offensive coordinator Darin Hinshaw looks back on the 45-3 victory against Oklahoma State, which he called their best performance of the season. QB John Rhys Plumlee was efficient and mostly mistake free, RJ Harvey proved to be the best running back on the field with 200-plus yards, UCF wide receivers made plays while the makeshift offensive line persevered with a new center.

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