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UCF OL Lokahi Pauole Press Conference - Oklahoma State Week

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF offensive lineman Lokahi Pauole looks back on the Cincinnati game and this week's Space Game matchup at home vs. No. 15 Oklahoma State.

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