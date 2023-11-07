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UCF S Nikai Martinez Press Conference - Oklahoma State Week

Brandon Helwig • UCFSports
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@ucfsports

UCF safety Nikai Martinez, who had a big interception in their win at Cincinnati, talks about getting their first Big 12 win and also this week's challenge facing No. 15 Oklahoma State and star RB Ollie Gordon II.

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