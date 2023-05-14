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UCF Softball NCAA Tournament Selection Show Reaction & Interviews

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF Softball, back-to-back champions of the American Athletic Conference, watch the NCAA Selection Show to find out their destination. The Knights are traveling to the Tallahassee where an opening round matchup against South Carolina awaits.

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