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UCF takes down Florida in the NIT - Postgame Interview

Brandon Helwig • UCFSports
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@ucfsports

C.J. Kelly went off for 21 points and Taylor Hendricks scored 17 to lead UCF past Florida 67-49 in the opening round of the NIT.

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