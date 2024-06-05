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UCF visit set a high bar for Mainland DT Christian Hudson
Brandon Helwig
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UCFSports
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Christian Hudson, one of UCF's top defensive line targets, returned to UCF for Bounce House Weekend.The Daytona Beach Mainland defensive tackle has made many trips to campus over the last year and ...
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