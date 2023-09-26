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UCF WR Kobe Hudson: 'We've still got everything in front of us'

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF wide receiver Kobe Hudson is off to a blazing start. After four games, Hudson has reeled in 20 catches for 463 yards and two touchdowns, an average of 115.8 yards per game. After dropping last week's Big 12 opener at Kansas State, Hudson is confident they'll bounce this week against Baylor.

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