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UCF WR Xavier Townsend Press Conference - Texas Tech Week

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

After missing the previous two games with injury, UCF wide receiver Xavier Townsend played a big role in the 45-3 win vs. Oklahoma State. He talks about making his return and this week's challenge at Texas Tech.

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