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UCF WR Xavier Townsend returns to his hometown for the Gasparilla Bowl

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF wide receiver Xavier Townsend made a splash during his sophomore season and now gets to go back to his hometown for the bowl game. Townsend reflects on the year and what it would mean to beat Georgia Tech and finish with a winning record.



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