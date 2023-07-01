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UCFSports.com LIVE: UCF officially joins the Big 12

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

At the stroke of midnight July 1, UCF officially becomes a member of the Big 12 Conference. Join UCFSports.com publisher Brandon Helwig and UCF fans to celebrate the momentous occasion.

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