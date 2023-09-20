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UCFSports.com LIVE: UCF vs. Kansas State Football FanCast

Brandon Helwig • UCFSports
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@ucfsports

UCF is traveling to Manhattan this weekend for their inaugural Big 12 conference game at Kansas State!

Brandon Helwig and Dali Drama connect with a pair of K-State fans, Alison Renner and Matt Marchesini, to get the lowdown on their Wildcats and some travel tips for the fans headed to the Sunflower State.


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