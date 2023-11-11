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Video: Citronauts beat No. 15 Oklahoma State - Postgame Celebration

Brandon Helwig • UCFSports
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@ucfsports

The scene from the Bounce House for UCF's 45-3 victory against the No. 15 Oklahoma State Cowboys.

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