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Video: Drake Metcalf excited to join Knight Nation

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

Drake Metcalf will soon be making the transition from Stanford to UCF.

The Orange, Calif., native announced his decision on Monday, a week after his official visit. He will compete for UCF's center position once he arrives later this summer.

UCFSports.com caught up with Metcalf to talk about his decision, his goals for the future and some fun stuff like his off-the-field interests.



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