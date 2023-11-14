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Video: Everything Texas Tech coaches said about UCF

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

An edited version of Texas Tech's Monday press conference which only includes the clips about upcoming opponent UCF. The Knights visit Lubbock and the Red Raiders this Saturday in a game that will kick off at 5 p.m. EST on FS2.

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