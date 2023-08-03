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Video: Gus Malzahn Media Day Press Conference

Brandon Helwig • UCFSports
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@ucfsports

UCF head coach Gus Malzahn addressed reporters during the Knights' Media Day on Thursday, Aug. 3, 2023. UCF, which began practice earlier this week, embarks on their inaugural year in the Big 12 this season.

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