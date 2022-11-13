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Video: Postgame Celebration following UCF's 38-31 win at Tulane

Brandon Helwig • UCFSports
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@ucfsports

The view from Yulman Stadium in New Orleans as the clock ticked zero and No. 22 UCF defeated No. 17 Tulane.


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