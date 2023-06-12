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Video: Rich Wallace introduced as new UCF Baseball head coach

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

With Jay Bergman Field as the backdrop, Rich Wallace is introduced as UCF's new baseball coach from a press conference conducted on the club level of John Euliano Park.


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