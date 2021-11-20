 UCFSports - Video: Sights & Sounds from the 49-17 win vs. UConn
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Video: Sights & Sounds from the 49-17 win vs. UConn

Brandon Helwig • UCFSports
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The view from the Bounce House as UCF took care of business against UConn.

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