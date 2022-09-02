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Video: Sights & Sounds from the 56-10 win vs. South Carolina State

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

The view from the Bounce House for UCF's 2022 season opener against South Carolina State.

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