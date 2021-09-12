 UCFSports - Video: Sights & Sounds from the 63-14 win vs. BCU
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Video: Sights & Sounds from the 63-14 win vs. BCU

Brandon Helwig • UCFSports
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A compilation of clips from UCF's victory against Bethune-Cookman.

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