 UCFSports - Video: Sights & Sounds from UCF's 14-10 win vs. Tulane
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Video: Sights & Sounds from UCF's 14-10 win vs. Tulane

Brandon Helwig • UCFSports
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