News More News
{{ timeAgo('2022-11-19 20:36:02 -0600') }} football Edit

Video: Sights & Sounds from UCF's 17-14 loss to Navy

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

The view from the Bounce House for UCF's final home game against the Navy Midshipmen.


Join the UCFSports.com Community!

Visit the Dungeon for more news and discussion with other UCF fans.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}