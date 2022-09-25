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Video: Sights & Sounds from UCF's 27-10 win vs. Georgia Tech

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF finishes non-conference play with a 3-1 record following their 27-10 home win vs. Georgia Tech. Former UCF and Georgia Tech coach George O'Leary performed the coin toss.

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