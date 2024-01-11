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Video: Sights & Sounds from UCF's 65-60 win vs. No. 3 Kansas

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

Addition Financial Arena was rocking for UCF's inaugural Big 12 home game. A sold-out crowd witnessed one of the greatest wins in UCF history, a 65-60 triumph over the No. 3 Kansas Jayhawks.

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