PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Dom Stagliano 'filled with excitement' to reach NCAA Tournament
Brandon Helwig
•
UCFSports
Publisher
Dom Stagliano took a major step up during his second season at UCF.
The right-handed pitcher emerged as the Knights' most reliable weekend starter, finishing the regular season with a 3.73 ERA and a spot on the All-Big 12 second team. He's likely to be UCF's Friday night starter when they open NCAA Regional play against Alabama.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNTgiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3VjZi5yaXZhbHMuY29tL25l
d3MvZG9tLXN0YWdsaWFuby1maWxsZWQtd2l0aC1leGNpdGVtZW50LXRvLXJl
YWNoLW5jYWEtdG91cm5hbWVudCIsCiAgICBjc19mcGlkOiAnKm51bGwnLAog
ICAgY3NfZnBpdDogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwZG06ICcqbnVsbCcsCiAg
ICBjc19mcGR0OiAnKm51bGwnCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAg
dmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwg
PSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07
IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVu
IHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3Qg
dmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6
bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBl
bCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03
MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGdWNmLnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdz
JTJGZG9tLXN0YWdsaWFuby1maWxsZWQtd2l0aC1leGNpdGVtZW50LXRvLXJl
YWNoLW5jYWEtdG91cm5hbWVudCZjNT0yMDIyNzMzMTU4JmN2PTIuMCZjaj0x
JmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUg
VGFnIC0tPgoKCg==