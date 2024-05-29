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Dom Stagliano 'filled with excitement' to reach NCAA Tournament

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

Dom Stagliano took a major step up during his second season at UCF.

The right-handed pitcher emerged as the Knights' most reliable weekend starter, finishing the regular season with a 3.73 ERA and a spot on the All-Big 12 second team. He's likely to be UCF's Friday night starter when they open NCAA Regional play against Alabama.


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