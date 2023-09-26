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Gus Malzahn Press Conference - Baylor Week

Brandon Helwig • UCFSports
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@ucfsports

UCF hosts their inaugural Big 12 home game against Baylor this Saturday in the Bounce House. Kickoff is set for 3:30 p.m. on FS1.

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