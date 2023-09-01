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Sights & Sounds from UCF's 56-6 win vs. Kent State

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

The Bounce House was rocking for UCF's debut football game as a member of the Big 12. Here's a glimpse of the atmosphere - and all the scoring plays - from the big 56-6 win against the Kent State Golden Flashes.

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