News More News
{{ timeAgo('2022-11-26 22:55:29 -0600') }} football Edit

UCF 46, South Florida 39 - Gus Malzahn Press Conference

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF head coach Gus Malzahn talks to the media following the Knights' dramatic War on I-4 comeback against South Florida. UCF has now clinched a spot in next week's American Athletic Conference Championship Game at Tulane.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}