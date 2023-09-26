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UCF DT Lee Hunter: 'We got dogs'

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF came up short in their Big 12 opener at Kansas State, but DT Lee Hunter is still bullish on their chances to contend for the conference championship.

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