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Video: Sights & Sounds from UCF's 25-21 win vs. No. 20 Cincinnati

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

In 2019, Cincinnati ended UCF's 19-game American Athletic Conference winning streak. And now UCF has ended Cincy's streak - also at 19 games - with a 25-21 win inside the Bounce House. The Knights still control their own destiny to win the conference championship.


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