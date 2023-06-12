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AD Terry Mohajir: "Rich Wallace embodies the UCF way"

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF athletic director Terry Mohajir offers more insight into the hire of Rich Wallace as head coach of the baseball program. Mohajir also looks ahead to UCF's official Big 12 entry and the upcoming presentation in hopes of securing facility funding via Orange County's tourist development tax.


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