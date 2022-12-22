News More News
{{ timeAgo('2022-12-22 16:34:30 -0600') }} football Edit

Addison Williams excited about new DC role

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

Addison Williams is ready for this next step of his career. Following the departure of Travis Williams to Arkansas, Gus Malzahn promoted the UCF cornerbacks coach to defensive coordinator. It will be his first time managing the defense at the FBS level, but he does have past coordinator experience at Tusculum and Furman.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}