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{{ timeAgo('2022-11-20 20:28:57 -0600') }} football Edit

Chip Lindsey breaks down loss to Navy, talks QB switch

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF offensive coordinator Chip Lindsey said Navy was a game of "missed opportunities," settling for early field goals and not capitalizing after the first drive of the second half. He also talked about switching out John Rhys Plumlee for Mikey Keene. "At the end of the day, we needed a spark."


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