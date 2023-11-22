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Everything Houston Coach Dana Holgorsen said about UCF

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

An edited version of the Houston head coach Dana Holgorsen press conference containing only the commentary about UCF. The Knights host Houston in the regular season finale this Saturday in a game that will kick off at 12 noon EST on FS1.

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