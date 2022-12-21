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Gus Malzahn National Signing Day Press Conference

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF head coach Gus Malzahn talks about their 2023 high school and junior college recruiting class. At the time of the press conference, UCF had signed 14 players. The group includes four Rivals.com four-star prospects: DT John Walker, DE Isaiah Nixon, DE Kaven Call and DB Braeden Marshall.



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