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Gus Malzahn Spring Game Press Conference

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

It was a fun-filled night in the Bounce House with the annual spring game. Featuring a scrimmage in the first half and a skills competition in the second half, the 'Nauts (offense) edged the Knights (defense) for a 43-42 victory. UCF head coach Gus Malzahn recaps the night and the spring.


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