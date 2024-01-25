PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Mb29raW5nIGZvciB0aGUgbmV4dCBIb21ldG93biBIZXJvIPCfjLQg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1RWUFFQU0FHQkIiPnBpYy50d2l0dGVy
LmNvbS9UVlBRUFNBR0JCPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFVDRiBGb290YmFsbCAo
QFVDRl9Gb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9V
Q0ZfRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE3NTA1MjY1NTg0MDQ4MTMyNTA/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAyNSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
UCF is now in the helicopter recruiting game.
On Thursday, head coach Gus Malzahn and several of his assistant coaches blanketed a large swath of Central Florida to meet with Hometown Hero targets for their 2025 recruiting class.
The first stop was Seminole High School in Sanford where Malzahn and offensive line coach Herb Hand connected with Max Buchanan. In November, the offensive guard listed an early top 11 of UCF, West Virginia, Clemson, LSU, Auburn, Ole Miss, Florida, Florida State, Miami, Pittsburgh and Penn State. He will make a visit to campus tomorrow for UCF's junior day, Friday Knight Lights.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ienh4IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2J3VGx0eFpONU4iPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9id1RsdHhaTjVOPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1heCBCdWNo
YW5hbiAoQE1heEJ1Y2hhbmEyMDI1KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL01heEJ1Y2hhbmEyMDI1L3N0YXR1cy8xNzUwNTQ1MDAzMDE1ODA3
MjM1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjUsIDIwMjQ8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
From there, the UCF-copter with Malzahn and co-defensive coordinator Addison Williams flew to the Space Coast and landed at Cocoa High School, home of the back-to-back state champions coached by UCF alum Ryan Schneider.
The Knights already have an early commitment from Cocoa offensive lineman Jaquez Joiner. They will also continue to recruit defensive end Javion Hilson (Florida State) and wide receiver Jayvan Boggs (Ohio State) who are committed elsewhere.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5VQ0YgSGVhZCBDb2FjaCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0NvYWNoR3VzTWFsemFobj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29h
Y2hHdXNNYWx6YWhuPC9hPiB0b29rIGEgaGVsaWNvcHRlciB0byBjaGVjayBp
biB3aXRoIEJhY2syQmFjayBTdGF0ZSBDaGFtcGlvbnMhISAgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2NvYUZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBDb2NvYUZvb3RiYWxsPC9hPiBCZSB0aGUgYmVzdCB5b3Ug
aGF2ZSB0byByZWNydWl0IHRoZSBiZXN0ISEgIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vVUNGU3BvcnRzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBV
Q0ZTcG9ydHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU0xl
b25hcmQyNDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNMZW9uYXJkMjQ3PC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NocmlzQm95bGVEQk5K
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDaHJpc0JveWxlREJOSjwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9VQ0ZGb290YmFsbD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVUNGRm9vdGJhbGw8L2E+IEAzMjFSZWNydWl0cyA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQ2hhcmdlT24/
c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNDaGFyZ2VPbjwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0tuaWdo
dFZpc2lvbjI1P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j
S25pZ2h0VmlzaW9uMjU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vaGFzaHRhZy9ab25lNj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+I1pvbmU2PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTHlRVFBi
Ykk1dSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0x5UVRQYmJJNXU8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgQ29jb2EgRm9vdGJhbGwgKEBDb2NvYUZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvY29hRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE3NTA1
NjA5OTQxOTQwMTQzNTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAy
NSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
The helicopter then flew 160-plus miles to north Central Florida and a visit to Newberry High School west of Gainesville. Malzahn and defensive tackles coach Kenny Martin checked in with top defensive tackle target Jarquez Carter and defensive end Mykah Newton.
Carter, a longtime target of the Knights, is blowing up as a national recruit. Miami head coach Mario Cristobal also flew in via helicopter to meet with him on Thursday, and shortly after UCF's visit he received an offer from Georgia.
Newton is coming off a big junior year and received his UCF offer in December. Both Carter and Newton are expected to UCF's Friday Knight Lights event.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NZSBhbmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2Fj
aEd1c01hbHphaG4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoR3VzTWFs
emFobjwvYT4gb24gb3VyIHdheSB0byBzZWUgQSBEQVdHISEhISA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQ2hhcmdlT24/c3JjPWhh
c2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNDaGFyZ2VPbjwvYT4g4pqU
77iP4pqU77iP4pqU77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby80ZXFPRk9E
N0JPIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vNGVxT0ZPRDdCTzwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBDb2FjaCBLZW5ueSBNYXJ0aW4gKEBDb2FjaF9NYXJ0aW45NSkgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9NYXJ0aW45NS9zdGF0dXMv
MTc1MDU3NzA4ODM4MDIzNjI3Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51
YXJ5IDI1LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIGRlZmluaXRlbHkgYXBwcmVjaWF0ZSB0aGUgbG92ZSBjb2FjaCA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvY2hhcmdlT24/
c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNjaGFyZ2VPbjwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2RCRjNrSVdGZmsiPmh0dHBzOi8v
dC5jby9kQkYza0lXRmZrPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEphcnF1ZXogQ2FydGVy
IChASmFycXVlekNhcnRlcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9KYXJxdWV6Q2FydGVyL3N0YXR1cy8xNzUwNjAwNjA1ODcyMTE2MTA1P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjUsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIGFwcHJlY2lhdGUgVUNGIGZvciBzdG9wcGluZyBieeKalO+4jyA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQ2hhcmdlT24/
c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNDaGFyZ2VPbjwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9NYXJ0aW45
NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hfTWFydGluOTU8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hHdXNNYWx6YWhuP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEd1c01hbHphaG48L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9KWm1NOWFoUVcyIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v
SlptTTlhaFFXMjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKYXJxdWV6IENhcnRlciAoQEph
cnF1ZXpDYXJ0ZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSmFy
cXVlekNhcnRlci9zdGF0dXMvMTc1MDYwNDg4ODgyNjkyOTQ1OD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDI1LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BcHByZWNpYXRlIFVDRiBmb3IgdmlzaXRpbmcg4pqU77iPPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEd1c01hbHphaG4/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoR3VzTWFsemFobjwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9NYXJ0aW45NT9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hfTWFydGluOTU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vVGlmZmFueTA5OTIyNjY0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBUaWZmYW55MDk5MjI2NjQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9jaGFyZ2Vvbj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2NoYXJnZW9uPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vek9OTEkxNm43MyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3pPTkxJMTZu
NzM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTXlrYWjigJ1NaWtl4oCdTmV3dG9uIChATXlr
YWhOZXd0b24xKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL015a2Fo
TmV3dG9uMS9zdGF0dXMvMTc1MDYwNjE0MDc2Nzk1NzM1MT9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDI1LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
The final stop of the day was closer to home as Malzahn and running backs coach Kam Martin arrived in Kissimmee to greet longtime running back commit, Taevion Swint. The Osceola four-star has been locked in with the Knights since his commitment last April following UCF's spring game. He too is expected to be on campus for Friday Knight Lights.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5LTklHSFRTIE5BVElPTiDwn5ak8J+SmyAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0tuaWdodHZpc29uMjU/c3JjPWhhc2gm
YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNLbmlnaHR2aXNvbjI1PC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3Nzd2ludDg/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QHNzd2ludDg8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vQ29hY2hHdXNNYWx6YWhuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBDb2FjaEd1c01hbHphaG48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vVGVhbUthbU1hcnRpbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGVh
bUthbU1hcnRpbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9L
b3dib3lfRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEtvd2JveV9G
b290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9yZWFs
dHlvcHRpbWlzdD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AcmVhbHR5b3B0aW1p
c3Q8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vT1NfQ2hyaXNI
YXlzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBPU19DaHJpc0hheXM8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVUNGX0Zvb3RiYWxsP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBVQ0ZfRm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRWxpdGVFbXBpcmVBVEg/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QEVsaXRlRW1waXJlQVRIPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL3N3aW50MjAxOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
c3dpbnQyMDE5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL09u
M3Nwb3J0cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AT24zc3BvcnRzPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NMZW9uYXJkMjQ3P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTTGVvbmFyZDI0NzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvLzMyNjNFdlpHUlIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8zMjYzRXZa
R1JSPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRhZXZpb24gU3dpbnQgeyBDaGljayB98J+Q
pSAoQFRhZXZpb25Td2ludCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9UYWV2aW9uU3dpbnQvc3RhdHVzLzE3NTA2MzQ5MTcwOTQ4OTk5MjQ/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAyNSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ienh4IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2pVajRENFJ4NHYiPmh0dHBz
Oi8vdC5jby9qVWo0RDRSeDR2PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
NGJac1RIZzJMdCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzRiWnNUSGcyTHQ8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgVUNGIEZvb3RiYWxsIChAVUNGX0Zvb3RiYWxsKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VDRl9Gb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTc1
MDYzOTI4MTc1MDYxNDI5NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5
IDI1LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK