PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Hometown Hero Jordyn Bridgewater joins UCF's top 25 recruiting class
Brandon Helwig
•
UCFSports
Publisher
Jordyn Bridgewater, a 6-foot wide receiver from Winter Garden's West Orange High School, will be staying home.
Bridgewater announced his commitment to UCF on Friday, picking the Knights over a finalists list that also included Tulane and Pittsburgh.
He's been a longtime target of wide receivers coach Grant Heard. Bridgewater received his UCF offer in March and visited multiple times, most recently for Knight Splash in late July.
As a junior last year, Bridgewater caught 40 passes for 886 yards and nine touchdowns.
Bridgewater is UCF's 18th overall commitment and the fourth wide receiver joining Kason Stokes, Ric'Darious Farmer and Bredell Richardson. That's a big position of need with a senior-laden receiver corps.
UCF's Rivals.com team recruiting ranking is currently No. 24, just one point shy of the 23 spot.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icW1lIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0FM
TEdMT1JZVE9HT0Q/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PiNBTExHTE9SWVRPR09EPC9hPvCfmY/wn4++8J+SqzxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hHdXNNYWx6YWhuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBDb2FjaEd1c01hbHphaG48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vaGVhcmQ4OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AaGVh
cmQ4ODwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9VQ0ZfRm9v
dGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFVDRl9Gb290YmFsbDwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dLQ08/c3Jj
PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHS0NPPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUVIxVFg4NmJCMiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L1FSMVRYODZiQjI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSm9yZHluIEJyaWRnZXdhdGVy
IChASm9yZHluYnJpZGdlODQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vSm9yZHluYnJpZGdlODQvc3RhdHVzLzE2OTUxMzQ3MDU0Mjk5MjE4MTI/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDI1LCAyMDIzPC9hPjwvYmxv
Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u
dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny
aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNTgiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3VjZi5yaXZhbHMuY29tL25l
d3MvaG9tZXRvd24taGVyby1qb3JkeW4tYnJpZGdld2F0ZXItam9pbnMtdWNm
LXMtdG9wLTI1LXJlY3J1aXRpbmctY2xhc3MiCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9u
KCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3Jp
cHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2Ny
aXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUg
ZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUg
dGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcu
Y29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJl
Zm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAg
PGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/
YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGdWNmLnJpdmFscy5j
b20lMkZuZXdzJTJGaG9tZXRvd24taGVyby1qb3JkeW4tYnJpZGdld2F0ZXIt
am9pbnMtdWNmLXMtdG9wLTI1LXJlY3J1aXRpbmctY2xhc3MmYzU9MjAyMjcz
MzE1OCZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+Cjwh
LS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=