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Jason Johnson talks Military Bowl, future plans

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF linebacker Jason Johnson, who transferred in this past summer from Eastern Illinois, made the All-AAC First Team after leading the Knights with 119 tackles which was more than double than UCF's No. 2 tackler.

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