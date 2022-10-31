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{{ timeAgo('2022-10-31 08:27:01 -0500') }} football Edit

OC Chip Lindsey praises Mikey Keene's performance in win vs. Cincinnati

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

Mikey Keene rose to the occasion.

Called into action after John Rhys Plumlee suffered a concussion late in the first half, UCF's backup quarterback - who hadn't played since last year's bowl win against Florida - displayed tremendous poise under pressure. Keene was effective moving the offense down the field and made big plays in the game-winning drive that was capped off by R.J. Harvey's touchdown run.

UCF offensive coordinator Chip Lindsey talks about Keene's performance as well as the offense as a whole.



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