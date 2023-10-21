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Oklahoma 31, UCF 29 - Gus Malzahn Press Conference

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF took No. 6 Oklahoma down to the wire, but their two-point conversion attempt to tie the game failed. Afterward, UCF head coach Gus Malzahn talked about the game, which was a remarkable improvement defensively from what they showed two weeks ago at Kansas. Malzahn also confirmed multiple UCF players were under the weather with a virus, including QB John Rhys Plumlee.

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