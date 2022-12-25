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OL Lokahi Pauole talks about returning for 2023 & Military Bowl vs. Duke

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF offensive lineman Lokahi Pauole recently announced he plans to utilize his fifth year of eligibility and will return to the Knights for their inaugural Big 12 season in 2023. He also talked about the upcoming Military Bowl vs. Duke and how he's looking forward to possibly seeing snow.

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