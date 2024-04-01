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Scrimmage Update with CB Braeden Marshall

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF scrimmaged for the first time of spring practice on Saturday. Sophomore cornerback Braeden Marshall of Lake Mary reflects on the day as well as how he's feeling going into his second year at UCF.


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