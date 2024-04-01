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Scrimmage Update with WR Xavier Townsend
Brandon Helwig
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UCFSports
Publisher
Now entering his third season with UCF, wide receiver Xavier Townsend is expected to take on an even bigger role within the offense. He talks about how he and his teammates did during their first scrimmage of spring on Saturday.
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