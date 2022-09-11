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Sights & Sounds from UCF's 20-14 loss to Louisville

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

The vibe from the Bounce House during UCF's home game against Louisville.

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