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Sights & Sounds from UCF's 27-13 Bounce House finale vs. Houston

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF put a wrap on their 2023 regular season with a 27-13 Senior Day victory against Houston. With the win, the Knights are bowl eligible for the eighth consecutive season. Several UCF players, including QB John Rhys Plumlee, RB RJ Harvey, TE Alec Holler and K Colton Boomer, greeted fans for an extended period following the game's conclusion.

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