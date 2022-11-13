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Sights & Sounds from UCF's 38-31 win at Tulane

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

Knight Nation showed up to New Orleans in a big way, dominating Tulane's stadium and giving UCF a home-field advantage.


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